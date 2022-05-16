Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Школьники из Санкт-Петербурга в 2022 году смогут очно посетить «последние звонки» и выпускные. Это стало возможным из-за решения министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Министерство рекомендует проводить прощальные мероприятия для школьников в очном формате. Так, у школ Петербурга будет выбор формата проведения этих памятных встреч.

Напомним, что общегородской праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Петербурге 24 июня. При этом министерство образования рекомендовало проводить выпускные вечера 25 июня.

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