Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Школьники из Санкт-Петербурга в 2022 году смогут очно посетить «последние звонки» и выпускные. Это стало возможным из-за решения министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Министерство рекомендует проводить прощальные мероприятия для школьников в очном формате. Так, у школ Петербурга будет выбор формата проведения этих памятных встреч.

Напомним, что общегородской праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Петербурге 24 июня. При этом министерство образования рекомендовало проводить выпускные вечера 25 июня.