Джакарта, , 16:08 — REGNUM Водитель автобуса, попавший в аварию со смертельным исходом на платной дороге в Индонезии, может стать подозреваемым, сообщает CNN Indonesia.

Автобус (сс) Santiago Gomez

В полиции Восточной Явы заявили, что водитель подозревается в небрежном управлении транспортным средством, в результате чего погибли десятки людей.

«Водитель потенциально может быть подозреваемым», — заявили в штаб-квартире полиции Восточной Явы.

По предварительной информации, водитель автобуса мог заснуть за рулем.

Инцидент произошел утром 16 мая. Автобус с 25 пассажирами врезался в столб и перевернулся. В результате 15 человек погибли, остальные находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в аварии с участием автобуса на трассе Сурабая — Моджокерто в Индонезии увеличилось.

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