Водитель перевернувшегося в Индонезии автобуса может стать подозреваемым
Джакарта, 16 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Водитель автобуса, попавший в аварию со смертельным исходом на платной дороге в Индонезии, может стать подозреваемым, сообщает CNN Indonesia.
В полиции Восточной Явы заявили, что водитель подозревается в небрежном управлении транспортным средством, в результате чего погибли десятки людей.
«Водитель потенциально может быть подозреваемым», — заявили в штаб-квартире полиции Восточной Явы.
По предварительной информации, водитель автобуса мог заснуть за рулем.
Инцидент произошел утром 16 мая. Автобус с 25 пассажирами врезался в столб и перевернулся. В результате 15 человек погибли, остальные находятся в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в аварии с участием автобуса на трассе Сурабая — Моджокерто в Индонезии увеличилось.