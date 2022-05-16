Вашингтон, 16 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская компания Samsung Foundry планируют поднять цены на электронные компоненты. Об этом 16 мая сообщает портал Wccftech.

Процессор

Отмечается, что если TSMC планирует увеличить цены на 8%, то Samsung и вовсе планирует 20%-е повышение. Сообщается также, что закупочная цена материалов для изготовления процессоров увеличилась на 30%. Пока не ясно, как решение TSMC повлияет на различные семейства технологических процессов компании. Что касается Samsung Foundry, то, по имеющейся информации, она просто планирует повысить на 20% цены на все свои продукты.

Напомним, в мире сохраняется ситуация дефицита полупроводников и электронных компонентов. Пресс-служба Toyota Motor 11 мая 2022 года сообщила о том, что по этой причине автоконцерн планирует приостановить часть производственных линий на восьми предприятиях.