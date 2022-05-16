Элиста, 16 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Суперфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Чиджиев назначен на должность заместителя председателя Правительства Республики Калмыкия.

АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Чиджиев

В должности заместителя главы Республики Андрей Чиджиев будет курировать направления туризма, культуры, спорта и молодежной политики региона.

«В новой должности планирую активно развивать туризм, используя свой международный опыт работы. Также планирую способствовать сохранению и преумножению родной культуры, используя современные технологии. В части спорта и молодежной политики нацелен увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом, а также волонтеров до целевых показателей, установленных в национальных целях, за счет инфраструктуры и вовлечения людей в процесс», — прокомментировал свое назначение Андрей Чиджиев.

Прежде Андрей Чиджиев работал в банковской и финансовой сфере. С 2018 по 2020 год работал руководителем проектов в международном агентстве суверенного развития. Также он занимал должность советника главы Калмыкии Бату Хасикова. Является членом совета директоров инвестиционно-банковской группы компаний «Волста».

В конкурсе «Лидеры России» Андрей Чиджиев участвовал с первого сезона. В 2018 и 2019 году он стал полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2020 вышел в финал специализации «Финансы и технологии», а также стал суперфиналистом третьего сезона конкурса. Прошел программу подготовки современных управленцев «Мастер государных ственного управления для руководителей» в ВШГУ РАНХиГС за счет образовательного гранта в размере 1 млн рублей, полученного в конкурсе.

«Конкурс «Лидеры России» полностью изменил мою жизнь. Я завёл много друзей, приобрел новые управленческие знания и навыки, реализовал образовательный грант, полученный в конкурсе. Теперь буду пробовать себя в новой роли — уверен, что компетенций, которые дал конкурс, мне хватит», — подчеркнул вице-премьер регионального правительства.

Андрей Чиджиев родился в 1985 году в Элисте. В 2008 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная физика и математика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 350 «Лидеров России».

Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России.

Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.