Челябинск, 16 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Челябинской области одна из фирм не доплатила в бюджет более 20 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kakprosto.ru Налоги

Преступление было совершено в 2016–2018 годах. Должностные лица вносили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о вычетах по налогу на добавленную стоимость. Однако спустя некоторое время махинации были выявлены.

Проводятся следственные действия. Предстоит установить лиц, причастных к этому преступлению, и принять меры к взысканию ущерба.