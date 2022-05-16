Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Приговор основателю грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял телекомпанию «Рустави 2», Нике Гварамии политически мотивирован и свидетельствует о приближении последней кризисной фазы правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 16 мая заявил журналистам лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодняшний день — это очередной наглядный пример для каждого гражданина Грузии и для мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии «фейковая» демократия, всё подогнано под политические интересы, имеющиеся у «Грузинской мечты"», — сказал Вашадзе.

Он назвал Гварамию «политзаключённым», которого власти якобы хотят использовать для «торга» с оппозицией. По мнению лидера партии, политические процессы в Грузии ускоряются, и все находящиеся в заключении оппозиционеры выйдут на свободу.

«Скоро «Грузинская мечта» поставит нас перед выбором — Россия или Америка, ЕС или Евразийский союз, и мы должны на это ответить», — добавил Вашадзе.

Напомним, 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Гварамию, являющегося соратником Саакашвили, к 3,5 годам тюремного заключения. Главу канала признали виновным в растрате средств телекомпании «Рустави 2».

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