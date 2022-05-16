Воронеж, , 16:04 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Такси» проводится на территории Воронежа в период с 16 по 22 мая, сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Такси Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В процессе рейдов полицейские будут выявлять и пресекать нарушения действующего законодательства в области пассажирских перевозок на такси», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок, а также на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на территории Воронежской области было выдано более 22 тысяч разрешений, действительны из них 7608. При этом в регионе наряду с официальными перевозчиками действуют и нелегальные такси.