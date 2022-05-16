Рига, 16 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Нота протеста направлена в латвийский МИД посольством России в Риге, сообщает российское диппредставительство 16 мая.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Протест российская сторона выразила из-за осквернения мемориала в Межапарке в столице Латвии, воздвигнутого в память о форсировании войсками Красной армии Киш-озера и освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков.

«По этому вопиющему происшествию посольство России направило соответствующую ноту в МИД Латвии», — говорится в сообщении.