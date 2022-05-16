Чебоксары, , 16:00 — REGNUM В Чебоксарском районе завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении фельдшеров скорой помощи, которых обвинили в смерти человека. Силовики считают, что они забрали со двора пьяного мужчину и вывезли его в безлюдное место, где пострадавший умер от переохлаждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Новочебоксарске. Правоохранители считают, что они оставили пациента умирать на улице.

По версии следствия, 30 ноября 2021 года около 5 утра обвиняемые прибыли по телефонному сообщению в один из дворов в Новочебоксарске в составе дежурной бригады «скорой». Здесь на земле у жилого дома лежал мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Фельдшеры посадили мужчину в автомобиль скорой помощи, но вместо эвакуации в больницу для вытрезвления и оказания ему помощи отвезли в безлюдное место в деревне Юраково Чебоксарского района, где высадили из машины и уехали», — установили правоохранители.

По данным следствия, в результате мужчина замёрз насмерть через непродолжительный промежуток времени.

В надзорном ведомстве отмечают, что медицинские работники признали вину.

Дело расследовалось следственным управлением СКР по Чувашии по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Разбирательства будут проходить в Чебоксарском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии был вынесен обвинительный приговор двум врачам, которых признали виновными в гибели четырёхлетнего пациента. Осужденные приговорены к отбыванию наказания сроком в 1 год и 10 месяцев каждый.

Подробнее: Двое врачей в Чувашии признаны виновными в смерти ребенка