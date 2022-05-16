Москва, 16 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Любая мера, направленная на поддержку российских граждан и защиту их средств сегодня необходима, заявила корреспондентуИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. ПлехановаТатьяна Скрыль.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

«Но прежде чем вводить инициативу по возвращению гражданам переведенных мошенникам деньги, следует подробно расписать алгоритм процедуры, особенно с юридической стороны.

Пока непонятно, что будет являться доказательством мошенничества, особенно в тех случаях, когда клиент добровольно переводит денежные средства под действием профессиональных воров-психологов.

Нужно ли будет для возврата денежных средств обращаться в правоохранительные органы?

Возможностью обязательного возврата могут воспользоваться те клиенты банков, которые будут использовать данную процедуру в целях своего обогащения.

Для этого, банки могут внести лимит по количеству обязательных возвратов, допустим не больше трех без сопроводительных документов. Иначе клиент может попасть в чёрный список, как недобросовестный», — пояснила эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка РоссииВадим Уваров.

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