Москва, 16 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Лидеры стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Об этом заявлено в документе по итогам саммита ОДКБ в Москве.

Флаг Афганистана

«Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ», — указано в заявлении.

В этой связи лидеры стран-участниц ОДКБ выразили готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что военная экспансия афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не угрожает сопредельным странам, в том числе и члена ОДКБ Таджикистана. При этом, по его словам, остаются другие угрозы, связанные с Афганистаном, например, терроризм и наркотрафик.

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В ОДКБ учитывают это и будут по-прежнему уделять предельное внимание укреплению таджикско-афганской границы и обеспечению безопасности южных рубежей, заверил генсек организации.