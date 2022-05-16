Село Износки, Калужская область, 16 мая 2022, 16:46 — REGNUM Прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Износковского района, которая умышленно подожгла жилой дом. На пожаре погибли два человека. Об этом 16 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.
Обвиняемая в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла жилой дом в селе Износки. В результате пожара погибли люди, полностью уничтожены четыре квартиры и находящееся в них имущество.
Злоумышленнице грозит лишение свободы на длительный срок.
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