Село Износки, Калужская область, 16 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Износковского района, которая умышленно подожгла жилой дом. На пожаре погибли два человека. Об этом 16 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

kaluga. sledcom.ru Дом после пожара

Обвиняемая в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла жилой дом в селе Износки. В результате пожара погибли люди, полностью уничтожены четыре квартиры и находящееся в них имущество.

Злоумышленнице грозит лишение свободы на длительный срок.