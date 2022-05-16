Москва, 16 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоены ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств — членов организации и готовы к обеспечению безопасности рубежей в своей зоне ответственности. Об этом 16 мая говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием организации, которое размещено на сайте Кремля.

ОДКБ

Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.

Совет коллективной безопасности ОДКБ Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что его страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат противодействие любым попыткам героизации нацизма, распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.