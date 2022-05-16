Ровеньский район, , 16:04 — REGNUM Двух граждан Узбекистана осудили за незаконный переход госграницы под Белгородом, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Иностранцев задержали в пограничной зоне Ровеньского района. Мужчины пытались попасть на территорию России из Украины в обход установленных пунктов пропуска. Незаконный переход госграницы стоил каждому одному году и трём месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.