Махачкала, 16 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Дагестане открыли новый кадетский класс Росгвардии. Он создан на базе махачкалинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и будет давать основы профильного образования для учащихся шестого класса. Число учеников в классе составило 14 человек — по семь мальчиков и девочек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Юные кадеты

«Ребята будут проходить обучение по образовательной программе «Основы военной подготовки», разработанной офицерами воинской части и апробированной в других учебных учреждениях. Лучшие ученики гвардейского класса будут проходить обучение в Санкт-Петербургском институте войск национального гвардии», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия класса Росгвардии участвовали председатель правительства Дагестана Абдулмуслум Абдулмуслимов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, начальник отделения по военно-патриотической работе управления Росгвардии по РД Александр Березин, представители 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ. Инициатором создания класса Росгвардии стал генерал-майор полиции, депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев (партия «Единая Россия»).