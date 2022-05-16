Воронеж, 16 мая 2022, 15:53 — REGNUM Воронежский завод «Siemens Трансформаторы» обеспечен заказами как минимум до осени. Об этом 16 мая написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя заявление компании Siemens об уходе из России.
Глава региона уточнил, что также прорабатывается новая схема управления предприятием для его стабильной работы в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн Siemens заявил об уходе с российского рынка. В России продолжит работу компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG.