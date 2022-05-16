Воронеж, 16 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Воронежский завод «Siemens Трансформаторы» обеспечен заказами как минимум до осени. Об этом 16 мая написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя заявление компании Siemens об уходе из России.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Всегда призываю не делать поспешных выводов, потому что грамотные управленческие решения позволяют риски минимизировать или вовсе их устранить. Так вот что касается воронежского завода: заказов хватает (как минимум до осени), порядка 80% отгрузки идет на внутренний, российский, рынок», — написал Гусев.

Глава региона уточнил, что также прорабатывается новая схема управления предприятием для его стабильной работы в регионе.

«Так как схема вариативна, деталей пока сообщить не могу. Но, поверьте, там всё достаточно оптимистично», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн Siemens заявил об уходе с российского рынка. В России продолжит работу компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG.