Ярославль, , 15:53 — REGNUM Житель Ярославля через суд пытается получить электронный паспорт захоронения на Леонтьевском кладбище города. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Леонтьевское кладбище Группа Леонтьевской церкви Вконтакте

Иск подан в Кировский районный суд, ответчик — МКУ «Служба городских кладбищ» Ярославля. Леонтьевское кладбище является едва ли не самым престижным в городе. Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2020 году оно было передано от Ярославской епархии в ведение мэрии. Добиться получения электронного паспорта на захоронение ярославец пытается с ноября 2021 года. У него на Леонтьевском кладбище похоронена прабабушка, скончавшаяся в 1960 году.

В «Службе городских кладбищ» выдавать электронный паспорт захоронения несколько раз отказывались, хотя ярославец приложил к заявлению сектор кладбища и номер могилы, а также копию свидетельства о смерти. От него потребовали оригинал свидетельства о смерти, а также отказались признать документы, которые вела Ярославская епархия.

«Разъясняем, что кладбище «Леонтьевское» передано в ведение Учреждению только в августе 2020 года вместе с книгами регистрации захоронений, что подтверждается актом приема-передачи документов от 04 августа 2020 года. В целях упорядочения регистрации захоронений, Учреждением с августа 2020 года регистрация ведется с порядкового номера «1», присваивается только произведенным с данного периода захоронениям с выдачей паспортов в соответствии с действующим законодательством. Учреждение не может выдать паспорт захоронения на захоронение 1960 года, участок под которое предоставлялся иной организацией (Епархией)», — приводит портал ЯрНьюс ответ от «Службы городских кладбищ».

После первого отказа правнук женщины, похороненной на Леонтьевском кладбище, подал повторное заявление.

«Регистрация захоронений на Леонтьевском кладбище ведется с начала его деятельности, книги регистрации захоронений Епархией Вам переданы, номера захоронений Вам известны. С учетом того, что в Положении говорится о выдаче удостоверений (паспортов захоронения) ответственным за захоронение лицам, но не говорится о том, в какой период времени соответствующее захоронение должно быть совершено, удостоверение должно быть выдано ответственному лицу в любом случае, независимо от передачи кладбища от одного управляющего лица к другому», — отмечалось в заявлении жителя Ярославля.

Также он направил жалобу о бездействии «Службы городских кладбищ» в прокуратуру, потом подал исковое заявление в Кировский районный суд. Прокуратура переслала обращение в мэрию. В департаменте городского хозяйства признали за гражданином право на получение документа, но вновь написали о доказательствах родства.

«В соответствии со ст. 11, 12 ГК РФ Вы реализовали свое право на судебную защиту, и 2З марта 2022 года подали заявление в Кировский районный суд г. Ярославля о возложении на Учреждение обязанности выдать Вам электронный паспорт на захоронение. Окончательное решение по существу Вашего вопроса будет принято по завершению судебного заседания», — отмечается в ответе, подписанном директором департамента городского хозяйства мэрии Ярославом Овчаровым.

Первое заседание по делу уже состоялось, суд направил запрос в ЗАГС города Ярославля. Следующее заседание по иску назначено на 28 июня. В случае удовлетворения иска решение может стать прецедентным, в ином случае любому горожанину будет крайне сложно получить место под захоронение на Леонтьевском кладбище.

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