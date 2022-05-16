Москва, , 15:53 — REGNUM В условиях санкционного давления крайне важно не потерять сформированный АПК потенциал, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

«Российские аграрии сталкиваются с комплексом проблем, которые осложняются тем, что выпадение одного элемента приводит, если не к потере смысла, то ухудшению всей цепочки.

Одна из проблем аграриев — отсутствие средств. Ключевая ставка ЦБ РФ в 15% означает, что банк будет давать кредиты под 22-25%, а это очень дорого.

С учётом того, что ранее абсолютное большинство поставщиков средств защиты растений предоставляли отсрочку, а сейчас массово перешли на 100%-ную предоплату, и неопределённости породных условий, результаты посевной могут ухудшится уже в этом сезоне.

Еще одна проблема — импорт семян. Да, в России есть сортовые семена, но их урожайность ниже. А отсутствие семян делает бессмысленными инвестиции в удобрения.

Важно, что государство понимает проблемы аграриев, предоставляя им льготное финансирование и иные преференции, одна из которых возможность не продавать валютную выручку при условии, что у компании есть импортные контракты», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может обеспечить некоторыми товарами весь мир. Страна является не лидером экспорта зерна, растительного масла, рыбы, нерыбных водных продуктов и сахара, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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