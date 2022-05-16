Москва, , 15:52 — REGNUM На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается «всплеском оголтелой русофобии в западном обществе», заявил 16 мая президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе», — сказал он на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Североатлантический альянс используется как инструмент внешней политики Соединенных Штатов, и делается это весьма агрессивно