Великобритания, 16 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Новую статую бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер пришлось огородить после того, как ее забросали яйцами, сообщает 16 мая агентство France-Presse.

Chris Collins of the Margaret Thatcher Foundation Маргарет Тэтчер

Ее политика приватизации и подрыва профсоюзов по-прежнему вызывает глубокие разногласия в обществе, даже спустя почти десять лет после ее смерти в 2013 году.

Статую поставили за счет пожертвований, собранных британской исторической организацией, и, как сообщается, она обошлась в 300 000 фунтов стерлингов (367 000 долларов США).

Сначала предполагалось, что она будет стоять в Лондоне, но местные власти отклонили предложение установить ее напротив парламента из-за опасений по поводу «потенциального вандализма и гражданских беспорядков».

Тогда статую согласились принять в городке Грантем в центральной Англии, где выросла Тэтчер. Местная газета Grantham Journal сообщила, что бронзовую статую забросали яйцами вскоре после ее установки на постамент. 16 мая ее пришлось огородить, а постамент и надпись обмотать мешковиной.

Правый таблоид The Sun назвал произошедшее хулиганством, а левый таблоид The Mirror написал: «Не стоит осквернять статуи, однако неудивительно, что памятник Маргарет Тэтчер осквернили всего через 21 минуту после установки. А для тех, кто хорошо помнит ее жестокое и сеющее распри правление, удивительно то, что на это понадобилось так много времени».