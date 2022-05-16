Аксайский район, Ростовская область, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области утром 16 мая в результате ДТП один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

О дорожной аварии на участке автодороги «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» в Аксайском районе стало известно около 8:00 мск. Предположительно, водитель Volkswagen Golf нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с движущимся навстречу Hyundai Sonata. В результате ДТП водитель Volkswagen Golf погиб на месте происшествия, водитель Hyundai Sonata получил телесные повреждения.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.