Москва, 16 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат противодействие любым попыткам героизации нацизма, распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии. Об этом 16 мая говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием организации, которое размещена на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.

Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления «войны» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом.

Совет коллективной безопасности ОДКБ Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна ждала другой реакции ОДКБ в ходе конфликта с Азербайджаном.