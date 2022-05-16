Москва, 16 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Действительно, сейчас в России можно наблюдать рост заработных плат, особенно в востребованных направлениях, таких как IT-сектор, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Сейчас ведётся активная политики обеспечения теми товарами, услугами, которые могли быть потеряны из-за ухода зарубежных компаний с рынка. Компании хотят удержать работников.

Помимо всего прочего, если увеличиваются обороты компании, то она может позволить повысить зарплаты, если это в дальнейшем будет выгодно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за высокой инфляции в стране многие компании проиндексировали зарплаты сотрудникам.

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