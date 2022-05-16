Москва, , 15:47 — REGNUM Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. Об этом в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что особенно важно это становится в свете попыток западных стран цинично переписать историю.

«Это исключительно важно именно сейчас, когда в странах Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил», — указал российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии поддержали решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Президент страны Эгилс Левитс, заявил, что «этот объект российской пропаганды следует демонтировать», назвав решение думы верным.

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