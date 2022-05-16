Москва, 16 мая 2022, 15:47 — REGNUM Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. Об этом в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что особенно важно это становится в свете попыток западных стран цинично переписать историю.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии поддержали решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Президент страны Эгилс Левитс, заявил, что «этот объект российской пропаганды следует демонтировать», назвав решение думы верным.
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