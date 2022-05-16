Париж, 16 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС, направленной на поиск единства в отношении санкций против России, заявил о сильных позициях стран участников, сообщает Le Parisien.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Борелль

«Мы сделаем все возможное, чтобы разблокировать ситуацию. Но я не могу гарантировать, что это произойдет, потому что позиции достаточно сильны», — предупредил со своей стороны глава европейской дипломатии, председательствующий на встрече, направленной на поиск договоренности об очередных санкциях против России.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза предпринимают новую попытку договориться о санкциях против России.

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