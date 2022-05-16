Тюмень, 16 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Тюменской области организована проверка информации об отказе семьям в выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Тюменцы сообщили порталу 72.ru, что им под различными предлогами отказываются оформлять «путинские» выплаты, которые предназначены для малообеспеченных семей. Одни отказники жалуются, что им необоснованно «рисуют» высокие доходы, другие на то, что им вменяют отсутствие этих самых доходов.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка жалоб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечают в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение установить выплаты для семей, получающих невысокие доходы, с детьми от восьми до 17 лет, сделал президент России Владимир Путин в 2022 году в ходе своего видеообращения к женщинам по случаю Международного женского дня.