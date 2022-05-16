Молдавия, , 15:46 — REGNUM Компания «Молдовагаз» будет настаивать на дальнейшем повышении тарифов на газоснабжение. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил руководитель предприятия Вадим Чебан.

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Он отметил, что тариф с начала года заложен на уровне $620 за 1 тыс. кубометров газа. При этом компания в апреле закупала газ у России по $1193, а в мае цена составляет — $910 за 1 тыс. кубометров. Чебан предложил для выравнивания экономической нагрузки на население ввести «зимний» и «летний» тарифы.

«В мае, июне, июле потребление газа у населения уменьшается потому, что уже никто не использует газ для отопления, — сказал Чебан. — Мы должны подавать на повышение тарифа, и мы предлагали вариант таким образом это сделать, чтобы именно нагрузка на потребителя не была существенной».

Напомним, правительство Молдавии, которое работает с августа 2021 года, начало вести антироссийскую политику. Это привело к тому, что в контракте на поставку газа цена стала не фиксированной, а привязанной к ситуации на европейском рынке. После этого газ для Молдавии подорожал к марту 2022 года примерно втрое, что соответствующим образом отразилось на тарифах для населения и предприятий.

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