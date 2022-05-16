Москва, 16 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Если бы страны ОДКБ выступили единым фронтом, Запад не смог бы ввести санкции против России и Белоруссии. Об этом заявил 15 мая Александр Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Он отметил, что «встреча проходит в непростое время, время передела мира, когда Запад ведëт ожесточенную борьбу за свои позиции».

Президент Белоруссии отметил, что сейчас на территории 19 европейских стран проходит масштабное учение «Защитник-2022». «От кого они защищаются — догадайтесь сами», — сказал Лукашенко.

«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства, членство Белоруссии в ОДКБ, являются стабилизаторами, оказывающими отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы», — заявил президент Белоруссии.

В своëм выступлении Лукашенко коснулся темы военного противостояния на Украине. По мнению белорусского лидера, Запад желает продлить этот конфликт. Для этого Украину накачивают оружием. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на украинскую территорию.

Лукашенко призвал коллег по ОДКБ к скорейшему сплочению и укреплению политических, экономических, военных связей. «Белоруссия и Россия шельмуются и исключаются из международных организаций. Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих санкций», — убеждëн президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Москве проходит заседание Совета безопасности ОДКБ. Оно посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создание организации.