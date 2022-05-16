Уфа, 16 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней задержали в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Слезы

По версии следствия, вечером 14 мая 2022 в г. Стерлитамаке фигурант уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии в продуктовом магазине, совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки.

«Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, которые сообщили в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба.

Следователи оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника, 34-летнего жителя Аургазинского района, вскоре он был задержан в г. Стерлитамаке в квартире у своего брата.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.