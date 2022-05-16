Подольск, Московская область, 16 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Витязь» назначен Вячеслав Буцаев. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба клуба.

Клуб «Витязь»

«Подмосковный клуб объявил имя главного тренера и его помощников. Главным тренером назначен Вячеслав Буцаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренером защитников будет Александр Завьялов. Продолжат работу в команде тренер нападающих Максим Бец и тренер вратарей Андрей Малков.

1 мая с поста главного тренера «Витязя» ушёл Юрий Бабенко. В сезоне 2021/22 «Витязь» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не смог выйти в плей-офф.

Буцаев возглавлял нижнекамский «Нефтехимик» с декабря 2018 по апрель 2021 года.