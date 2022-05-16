Москва, 16 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Автомобильный завод, принадлежавший компании Renault, является предприятием полного цикла, что позволяет наладить производство любого автомобиля ввиду наличия современного оборудования и специалистов с необходимыми компетенциями, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Возобновление выпуска автомобилей «Москвич» будет зависеть от реализации этапа конструкторской разработки, по сути, вопрос заключается в технической документации. Всё зависит от условий продажи завода, прав на интеллектуальную собственность (использование торговых марок, конструкторских разработок и т.д.).

Самый простой путь — производить те же автомобили, но только под новым названием. И если раньше такой вариант было сложно даже представить, то в современных реалиях всё не так категорично.

Но, как мне представляется, идея заключается в том, чтобы вывести на рынок новую марку (точнее, вернуть старую) с развитым направлением R& D, чему будет способствовать заявленное ранее технологическое сотрудничество с КамАЗом.

Тем более, что завод передан в собственность государства с шестилетним опционом на обратный выкуп французским автоконцерном, поэтому за этот период пользования активами важно развить собственную технологическую базу.

Но при этом, скорее всего, будут использоваться документы по модельному ряду автомобилей Renault, которые выпускались на заводе до приостановки деятельности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подписано соглашение о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы, завили в Минпромторге РФ.

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