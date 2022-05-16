Москва, 16 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна ждала другой реакции ОДКБ в ходе конфликта с Азербайджаном.

Primeminister.am Никол Пашинян

«К сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения», — сказал Пашинян 16 мая в ходе саммита ОДКБ в Москве.

При этом Пашинян поблагодарил Россию за помощь в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была, есть и будет в дальнейшем важнейший фактор в обеспечении безопасности в кавказском регионе, уверен Пашинян.