Москва, , 16:02 — REGNUM Организаторы «Песни года» собираются внести изменения в список артистов, которые выступят на фестивале в 2022 году. Об этом 16 мая сообщил портал «Культуромания».

София Ротару Sofiarotaru.com

Так, на предстоящем мероприятии не выступят Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иван Дорн, Настя и Потап, София Ротару и другие артисты, раскритиковавшие проведение спецоперации на Украине. Отмечается, что новыми участниками фестиваля станут более молодые музыканты, имеющие высокие позиции в топ-чартах.

Напомним, что фестиваль «Песня года» был впервые проведён в 1971 году. С того момента является одним из наиболее престижных событий в сфере музыки в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Композитор Лоза раскритиковал «Евровидение»