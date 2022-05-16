Москва, 16 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Оказываемое политиками давление не заставит компанию «Макдоналдс» на 100% покинуть российских рынок, считает член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель гражданского комитета «ЗА честные продукты!» Александр Бражко. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 16 мая, комментируя новость о возобновлении работы McDonald’s в России под новым брендом.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый Макдональдс

«Полагаю, что вариант «продажи», передачи существующей сети быстрого питания «дружественному» лицу в большей степени направлен на «формальное» исполнение требований США и других стран, введших санкции в отношении России. Контролируя недвижимость, компания сможет продолжить получать пассивный инвестиционный доход, а в случае необходимости — быстро вернуться на рынок. Очевидно, что вопрос продолжения деятельности в России управленцами «Макдоналдс» не отложен, а заморожен на неопределенный срок», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что успешная управленческая команда сетевой структуры формируется годами. «Компании ещё предстоит оценить, насколько вероятно, что в случае затягивания возвращения на 2-3 года, коллектив не растеряет корпоративный «дух» и в час «Х» сможет не только восстановить, но и достигнуть больших результатов. Примеров бизнес-кейсов «уход-возвращение» со страновых рынков с участием крупных международных компаний немного. Любое принятое сегодня решение — это риск акционеров: можно как оставить задел на будущее, так и «сжечь все мосты», — пояснил Бражко.

«Пока мы не услышим «Прощайте!», будем считать, что компания «Макдоналдс» сказала российским потребителям «До свидания!» — добавил он.

Напомним, что специфика открытия бизнеса в России была в том, что компания начала работу на «пустом» рынке. В 90-е, в условиях дефицита, отсутствия достойной конкуренции компания получала стабильную прибыль, сверхприбыль. Выбранная стратегия позволила к середине 2000 годов сформировать существенный портфель объектов недвижимости.