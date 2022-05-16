Москва, , 15:41 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна выработать общие подходы для смягчения т. н. «санкционных войн». Об этом 16 мая заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите ОДКБ в Москве.

Садыр Жапаров President.kg

По словам киргизского лидера, волна санкций взывает самую большую тревогу, так как экономика республики еще не в полной мере оправилась от последствий пандемии, а «санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности».

«В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах», — сказал он.

Также Жапаров указал, что такие вопросы можно будет обсудить в Бишкеке во время заседания высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума.

«Рассчитываю на ваше личное участие во главе своих делегаций», — отметил киргизский президент, обращаясь к участникам саммита ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс используется как инструмент внешней политики Соединенных Штатов, и делается это весьма агрессивно.