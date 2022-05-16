Школьникам и студентам СПО ЛДНР представили конкурс «Большая перемена»
Москва, 16 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В понедельник, 16 мая, в Москве, на площадке студии Российского общества «Знание» состоялась презентация Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для школьников и студентов колледжей Донецкой и Луганской Народных Республик.
Гостями встречи стали более 500 представителей Донецкой и Луганской Народных Республик — школьники, студенты колледжей и педагоги, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также финалисты и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники смены в МДЦ «Артек», которые вышли в эфир из студии в Республике Крым.
В 2022 году школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской Народных Республик смогут впервые принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», рассказал участникам встречи министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он также добавил, что в просветительские инициативы проекта «Россия — страна возможностей», «Большой перемены», общества «Знание», и Российского исторического общества активно вовлекаются школьники из ДНР и ЛНР. Кроме того, 20 мая в Донецке пройдет телемост, в ходе которого обсудят проведение и нюансы Единого государственного экзамена, а 10 июня состоится открытый урок про олимпиадное движение для школьников ДНР и ЛНР.
Ксения Разуваева также рассказала, что «Большая перемена» создавалась как Всероссийский конкурс для школьников, но в 2021 году вышла за рамки основного конкурса: вокруг проекта сформировалось масштабное сообщество детей, педагогов, родителей, объединенных общими целями и ценностями. Сами участники создали по всей стране региональные команды «Большой перемены» и вместе проводят тематические мероприятия и акции, к которым теперь смогут присоединиться ребята из ДНР и ЛНР.
О «Большой перемене» в студии в Донецке рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что дети Луганска в последние несколько лет были ограничены в участии в конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, но теперь они тоже смогут проявить себя и стать частью сообщества.
Во встрече также приняли участие педагоги-наставники победителей «Большой перемены» Николай Пронев и Виктория Шалункова, двукратные победители конкурса для 8−10-х классов Елизавета Петрова, Андрей Рахманов и Диана Галстян, участники конкурса для СПО Георгий Овод и Семен Пашковский, участники смены в МДЦ «Артек», который в мае принимает ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».