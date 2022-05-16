Москва, 16 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В понедельник, 16 мая, в Москве, на площадке студии Российского общества «Знание» состоялась презентация Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для школьников и студентов колледжей Донецкой и Луганской Народных Республик.

ИА REGNUM Школьники

Гостями встречи стали более 500 представителей Донецкой и Луганской Народных Республик — школьники, студенты колледжей и педагоги, которые подключились в рамках телемоста из студий в ЛНР и ДНР, а также финалисты и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники смены в МДЦ «Артек», которые вышли в эфир из студии в Республике Крым.

В 2022 году школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской Народных Республик смогут впервые принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», рассказал участникам встречи министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Конкурс «Большая перемена» проходит под лозунгом «Здесь не оценивают, а ценят». В нем могут принять участие ученики с 5-го по 1-й класс и студенты колледжей. Регистрируйтесь, принимайте участие, и никакие препятствия вас не должны останавливать. Даже если вы не дойдете до финала, то уже участие в конкурсе даст вам многое. Это и возможность узнавать что-то новое, и общение со сверстниками из разных регионов. Это большое движение, большая семья, которая объединена одной целью — развитием своих талантов, своих возможностей», — сказал Сергей Кравцов.

Он также добавил, что в просветительские инициативы проекта «Россия — страна возможностей», «Большой перемены», общества «Знание», и Российского исторического общества активно вовлекаются школьники из ДНР и ЛНР. Кроме того, 20 мая в Донецке пройдет телемост, в ходе которого обсудят проведение и нюансы Единого государственного экзамена, а 10 июня состоится открытый урок про олимпиадное движение для школьников ДНР и ЛНР.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала про призы, которые получают победители конкурса, — путешествия по России, денежные призы для саморазвития и образования, дополнительные баллы для поступления в вузы, а также возможность отправиться на финал в легендарный Международный детский центр «Артек»: «Большая перемена» — это настоящее пространство возможностей для каждого ребенка, вне зависимости от того, чем вы увлекаетесь, будь то экология, добровольчество, развитие технологий. В «Большой перемене» вы точно сможете себя реализовать!»

Ксения Разуваева также рассказала, что «Большая перемена» создавалась как Всероссийский конкурс для школьников, но в 2021 году вышла за рамки основного конкурса: вокруг проекта сформировалось масштабное сообщество детей, педагогов, родителей, объединенных общими целями и ценностями. Сами участники создали по всей стране региональные команды «Большой перемены» и вместе проводят тематические мероприятия и акции, к которым теперь смогут присоединиться ребята из ДНР и ЛНР.

О «Большой перемене» в студии в Донецке рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«В конкурсе вы можете пробовать себя в самых разных областях, эту возможность нельзя переоценить. «Большая перемена» позволяет выбирать в процессе участия в конкурсе самые разные направления своего развития. Может быть, вы попадете в конкурс математиком, а выйдете и увлечетесь волонтерством, потому что почувствуете, что это ваше призвание. В этом и есть суть «Большой перемены», с которой большие перемены ждут каждого из вас», — сказал Сергей Новиков.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил: «Возможности, которые открывает конкурс, очень важны для детей Донбасса. «Большая перемена» — это сообщество, в котором дети, подростки и преподаватели постоянно развиваются и делают этот мир лучше. Я призываю ребят из Донецкой Народной Республики регистрироваться и участвовать в «Большой перемене». Вы необычные дети, вы многое пережили, но теперь вы в большой семье, и я очень за вас рад!»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что дети Луганска в последние несколько лет были ограничены в участии в конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, но теперь они тоже смогут проявить себя и стать частью сообщества.

«Я уверен, что ребята Луганской Народной Республики зарегистрируются на платформе «Большой перемены» и примут самое активное участие в проекте. Ведь это возможность не только состязаться, но и найти новых друзей, воплотить в жизнь свои идеи, отправиться в путешествие по России», — отметил Леонид Пасечник.

Также в студии в Луганске выступил чемпион Параолимпийских игр в командном фехтовании, участник социального проекта «Команда Звездный десант» Артур Юсупов: «Я уверен, что участие в этом конкурсе станет увлекательным приключением, подарит много интересных встреч и знакомств со сверстниками из всех регионов России, поможет вам раскрыть собственный потенциал и найти реализацию в профессии, которую вы для себя уже выбрали, или определиться с новым вектором развития. От себя лично хочу пожелать вам никогда не останавливаться в своем развитии, всегда идти вперед и усердно трудиться», — сказал Артур Юсупов.

Во встрече также приняли участие педагоги-наставники победителей «Большой перемены» Николай Пронев и Виктория Шалункова, двукратные победители конкурса для 8−10-х классов Елизавета Петрова, Андрей Рахманов и Диана Галстян, участники конкурса для СПО Георгий Овод и Семен Пашковский, участники смены в МДЦ «Артек», который в мае принимает ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».