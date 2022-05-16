Казань, , 15:43 — REGNUM В Татарии 46-летнего местного жителя подозревают в покушении на убийство и участии в преступном сообществе. Причастность к совершению преступлений 24-летней давности мужчина не признает, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Решение суда

По версии следствия, подозреваемый 2 февраля 1998 года, являясь участником организованного преступного «Татары» (город Нижнекамск), участвовал в покушении на убийство 38-летнего бывшего лидера ОПС. Передел сфер криминального влияния послужил мотивом. Джип потерпевшего был расстрелян злоумышленниками из автоматов, но мужчины не было в машине. Следователи полагают, что после нападения подозреваемый на автомобиле вывез злоумышленников с места преступления.

По обвинению в совершении серии убийств, бандитизме и других преступлениях ранее были привлечены более 30 участников ОПС «Татары». В 2003 году подозреваемый смог скрыться от следствия. Он оставался последним участником группировки, находившимся в международном розыске. Местонахождение мужчины установили. 13 мая 2022 года он был задержан у одного из домов по улице Вишневского в Казани. Подозреваемого заключили под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2007 года Верховный суд РТ вынес приговор лидерам и участникам нижнекамского организованного преступного сообщества «Татары».

Читайте также: В Татарстане вынесен приговор членам одной из крупнейших российских ОПГ

Читайте также: Верховный суд России не помиловал Радика-Татарина