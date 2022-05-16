Волгоград, , 15:49 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали поступили 48 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 118 жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 219 348 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 210 555 человек, скончались от осложнений при коронавирусе 6 872 пациентов, при этом за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно проходят лечение 1 921 житель.