Ставрополь, , 15:38 — REGNUM Прокуратура Ставрополья посчитала слишком мягким приговор, вынесенный в отношении замминистра образования Натальи Лавровой, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Чиновницу приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей за нанесение ущерба бюджету на 2,6 млн рублей. Надзорное ведомство обжаловало приговор в апелляционном порядке, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Напомним, в 2016 году Наталья Лаврова изготовила фиктивный договор о взаимодействии двух подведомственных минобру колледжей — колледжа вычислительной техники и электроники и Ставропольского колледжа связи. Этим документом определялось выделение 2,6 млн рублей на взаимодействие двух образовательных организаций, в том числе проведение инновационных работ, которые по факту не были выполнены.

«С помощью преступных действий указанного должностного лица, направленных на изготовление заведомо фиктивного договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве, были созданы и обеспечены условия по расходованию бюджетных денежных средств в размере 2,6 млн рублей, полученных в 2016 году Ставропольским колледжем связи для финансирования инновационных и опытно-экспериментальных работ», — уточнена причина обжалования в сообщении прокуратуры.