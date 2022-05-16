Прокуратура Ставрополья обжаловала мягкий приговор замминистра образования
Ставрополь, 16 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Прокуратура Ставрополья посчитала слишком мягким приговор, вынесенный в отношении замминистра образования Натальи Лавровой, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Чиновницу приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей за нанесение ущерба бюджету на 2,6 млн рублей. Надзорное ведомство обжаловало приговор в апелляционном порядке, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.
Напомним, в 2016 году Наталья Лаврова изготовила фиктивный договор о взаимодействии двух подведомственных минобру колледжей — колледжа вычислительной техники и электроники и Ставропольского колледжа связи. Этим документом определялось выделение 2,6 млн рублей на взаимодействие двух образовательных организаций, в том числе проведение инновационных работ, которые по факту не были выполнены.