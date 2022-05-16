Москва, 16 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Генпрокуратура России до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплаты денежных компенсаций по постановлениям, вынесенным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

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«Для обеспечения и защиты прав граждан Российской Федерации и для того, чтобы не образовался некий «вакуум» в исполнении решений, законопроект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г.», — уточнил Крашенинников.

Законопроект предусматривает также, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России.

Сейчас Совет Европы не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы, отметил Крашенинников.

«Более того, использование комитетом министров Совета Европы статьи 8 устава для прекращения членства Российской Федерации в организации в значительной степени повысило свободу усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков дальнейшего исполнения в Российской Федерации постановлений ЕСПЧ. Такие действия Совета Европы не могут носить «безответного характера». Основным последствием является невозможность применения в дальнейшем «права Совета Европы» и исполнения решений ЕСПЧ», — отметил парламентарий.