Москва, 16 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Североатлантический альянс используется как инструмент внешней политики Соединенных Штатов, и делается это весьма агрессивно. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны — достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно», — сказал глава государства на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

Российский лидер добавил, что «это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности».