Воронеж, , 15:36 — REGNUM Правительство Воронежской области опровергло появившийся в социальных сетях фейк о «разбросанных замаскированных под гаджеты и барсетки взрывных устройствах».

Фейк

«Циркулирующая преимущественно в родительских группах в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы разбросанных замаскированных под гаджеты и барсетки взрывных устройствах является фейком», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона 16 мая.

Власти уточнили, что цель таких фейков — посеять панику среди населения. В случае появления таких сообщений в родительских чатах власти просят сообщать о них руководству образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом специальной военной операции активизировались создатели различных фейков — в регионах РФ, в том числе Воронежской области, периодически в соцсетях получают распространение различные пугающие сообщения, не имеющие ничего общего с действительностью.