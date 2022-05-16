Москва, , 15:34 — REGNUM Уже многократно во всем мире отмечено, что информация — это новая нефть, значение и стоимость которой может давать мультипликативный эффект, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Big date и ИИ могут давать высокий КПД аналитики по банкам данных. Все больше конкуренция в глобальной экономике завязана на конкуренции в цифровых решениях развития цифровой экономики. Именно поэтому сейчас закрытые сети становятся востребованными для высокотехнологических стран.

Во всех крупных международных компаниях существуют R& D процессы и отделы оценить работу которых довольно сложно, так как сложно оценить какие из исследований могут стать основой будущих инноваций в управлении и технологиях. Пример, зародилась концепция формата pdf и в итоге Adobe в связке с другими проектами сейчас имеет капитализацию $277 млрд в 2021 г.

Вроде формат pdf мелочь, а какой эффект. Цели у R& D-проектов часто сложно оценить по методике SMART, они без четкой временной границы, поэтому в годовой отчёт в финансовом эквиваленте вписать сложно.

Как правило проекты R& D подчиняются одновременно двум начальникам — научному руководителю из подразделения-исполнителя и менеджеру проекта.

Сейчас самые крупные компании разрабатывают стратегии технологического развития компании с поиском перспективных разработок и проводят модернизацию производства.

Все это требует большой объём информации, скорость обмена и надёжность канала или хранения, так как это все очень большие деньги. Скорее всего, страны могут объединиться в стандарт обмена и передачи информации который будет недоступен для всех и не исключено что через определенные протоколы доступа через систему Starlink», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть стран — США, Канада, Южная Корея, Япония, Тайвань, Филиппины и Сингапур — решили сообща создать коллективную систему обмена информацией, доступ к которой будет закрыт для Китая и России.

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