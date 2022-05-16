Виго, Испания, 16 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Испанский писатель, автор детективов Доминго Вильяр был помещен рано утром 16 мая в отделение интенсивной терапии больницы в Виго в «крайне тяжёлом» состоянии. Об этом пишет агентство EFE.

Softpedia.com Реанимация

Отмечается, что писатель попал в больницу после перенесённого инсульта. По словам источников агентства в больнице, писатель в настоящее время находится в коме.

Доминго Вильяр известен по циклу романов о детективе Лео Кальдасе и его помощнике Рафаэле Эстевесе.