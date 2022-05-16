Самара, , 15:37 — REGNUM Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год и последующие годы в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс», реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Об этом 16 мая передает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ракета SpaceX-Imagery

Сообщается, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» сложилась система управления инновациями, которая обеспечивает непрерывность процесса их создания и внедрения. Сейчас специалисты этого центра проектируют и изготавливают двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5». При этом РКЦ «Прогресс» и вся отрасль были готовы к санкциям и успешно справляются с импортозамещением, сообщили в пресс-службе.

«Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа ведущего предприятия Роскосмоса позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые являются участниками этой кооперационной цепочки», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что сейчас на РКЦ «Прогресс» идут приемно-сдаточные работы трех установок сварки трением с перемешиванием. Идет наладка инновационного сварочного оборудования, на котором будут выпускаться ракеты-носители «Союз-5» и изделия для нужд космической отрасли России.

Сообщается, что «Союз-5» изначально был спроектирован как ракета-носитель полностью отечественного производства. Работы по этому проекту идут в соответствии с графиком. На предприятии также внедряются аддитивные технологии, которые позволят производить детали сложной конфигурации (их невозможно изготовить традиционными методами).

«Мы прилагаем серьезные усилия к тому, чтобы наши изделия были конкурентоспособными и отвечали всем современным требованиям. Работа ведется не только в интересах предприятия, но и всей отрасли», — приводит пресс-служба слова начальника испытательного центра РКЦ «Прогресс» Виталия Жукова.